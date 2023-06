ANCONA - Torna “Scrigni Sacri. Le meraviglie dell’arte”, la rassegna culturale del Museo diocesano “Mons. Cesare Recanatini” di Ancona, giunta alla decima edizione e realizzata con i contributi del Comune di Ancona e del Rotary Club Ancona-Conero. In programma tanti appuntamenti e novità aperti a tutti per riscoprire le bellezze del territorio diocesano.



La lunga notte



Ad aprire il format serale oggi, venerdì, nella chiesa di San Francesco alle Scale di Ancona, l’evento di portata nazionale “La lunga notte delle chiese”, ovvero la notte bianca dei luoghi di culto che fonde musica, arte, cultura e poesia in chiave di riflessione e spiritualità, con il Coro giovanile Orlandini. In seguito protagoniste nuove chiese come San Giovanni Battista di Ancona venerdì 23 giugno; Santa Maria di Portonovo (venerdì 7 luglio); SS. Rosario di Sirolo (venerdì 4 agosto) e la restaurata SS. Trinità di Osimo (venerdì 22 settembre). Oltre alla chiesa di Santa Maria della Piazza di Ancona (martedì 8 agosto). Immancabili le aperture serali delle chiese della diocesi, dove tra arte e musica si potranno riscoprire dipinti, architetture, sculture dai significati oggi dimenticati: ogni data sarà caratterizzata da un alternarsi di letture storico-artistiche, religiose e iconografiche delle opere più significative presenti in loco a cura delle guide del Museo anconetano e concerti.

Dopo due anni

Ritornano, dopo uno stop di due anni, gli itinerari guidati per Ancona: tutti i venerdì fino al 3 novembre, alle ore 14.30 con ritrovo a Santa Maria della Piazza, anche in occasione degli sbarchi dei croceristi, sarà possibile partecipare alla visita guidata per scoprire le principali chiese e piazze del centro storico con arrivo al Museo diocesano per ammirare gli splendidi arazzi del Rubens. Aperta, in via straordinaria, la cattedrale di San Ciriaco (dal lunedì alla domenica ore 8-12 e 13-19), la chiesa di Santa Maria della Piazza (martedì e mercoledì ore 10-12 e 16-18; giovedì a domenica ore 10-18), la chiesa del Gesù (venerdì ore 15-17.30; sabato e domenica ore 10-12.30) e infine la chiesa di San Biagio (da lunedì a sabato ore 7.30-12 e 15-19; domenica ore 15-19).



Il progetto



Progetto a cura di don Luca Bottegoni, Diego Masala, Paola Pacchiarotti. Letture iconografiche e iconologiche di Susanna Gobbi Paolini, con la partecipazione di Alice Bonfiglio, Barbara Dubini, Laura Fadda, Alessio Ionna, Valentina Paciello, Matteo Rocchetti. Partecipano il Coro giovanile Orlandini, la Corale Giovan Ferretti e il Liceo musicale Rinaldini di Ancona. Info: 3208773610.