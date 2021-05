“Private vision, a call for life” di Lorenzo Bastianelli_Teatro Sovversivo per Marche Palcoscenico Aperto

ANCONA - “Private vision, a call for life” di Lorenzo Bastianelli_Teatro Sovversivo è il titolo del cine-spettacolo interattivo in programma dal 24 maggio fino a sabato 29 alle ore 21,15 per Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri, promosso dall’assessorato alla Cultura della Regione Marche con l’Amat.

«La violenza di genere nascosta in appartamenti teatralmente ordinati. In questa pièce cine-teatrale – si legge nelle note al progetto della compagnia - il fine è quello di coinvolgere e sensibilizzare lo spettatore, seppur lontano e dietro a uno schermo, come “attore” e spettatore della scena. Un’analisi sociologica per capire i comportamenti degli spettatori di fronte ad una “realtà” cruda ed emotivamente forte. Un rapporto disturbato sfocia in un loop disperato figlio di una pericolosa possessione e di una cultura patriarcale e retrograda. Un cine-spettacolo interattivo attuale e disperato come un grido nelle città deserte dei nostri giorni. Appartamenti teatralmente ordinati nascondono mostri dai sorrisi taglienti”. Lorenzo Bastianelli da oltre 20 anni si occupa di formazione, regia, cinema e creazione di eventi. Lavora su un diverso linguaggio teatrale: interattività, coinvolgimento diretto dello spettatore, live escape room, performance site specific.

La regia di Private vision, a call for life è di Lorenzo Bastianelli, la drammaturgia di Carla Giacchella e Lorenzo Bastianelli, dop Mirco Bruzzesi, psicologa consulente Cinzia Colantuoni, progetto realizzato nell’ambito di “Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano”. Link per accedere gratuitamente alla visione dello spettacolo: https://www.streamingvideoprovider.com/. Per informazioni: teatrosovversivo@gmail.com.

