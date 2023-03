ANCONA - Profuma già di primavera il weekend in arrivo che propone come di consueto appuntamenti un po’ per tutti i gusti e le età nelle varie location della nostra regione.



Il corteggiatore



Al Miami di Monsano domani Giordano Mazzocchi, uno tra più amati corteggiatori di Uomini e Donne e dj nelle più famose discoteche d’Europa, è pronto a infiammare la consolle del prossimo party Mamacita. Ancora domani al Noir di Jesi Guest dj Ida Engberg, Dj techno svedese e produttrice discografica. Ida ha iniziato la sua carriera all’età di 18 anni, poi è andata a lavorare allo Spy Bar, uno dei club più famosi di Stoccolma. Da lì una carriera in grande evoluzione nei più grandi club internazionali. Domani direttamente dal Gf 7 Vip sarà ospite del Donoma Club di Civitanova il parrucchiere più famoso d’Italia, benvenuto Antonino Spinalbese. Divenuto famoso per la sua relazione con Belén Rodriguez. Originario di Torre Del Greco, Spinalbese era un hair stylist e fotografo e si è trovato catapultato sotto i riflettori da un giorno all’altro. Durante la serata le migliori sonorità reggaeton, trap, latin house accompagnate dall’esplosiva e coinvolgente animazione saranno gli ingredienti fondamentali per un party unico nel suo genere. Hosted by: Latin Power Entertainment. Al Le Dome Club di Torre San Patrizio, per la prima volta nelle Marche special guest Casey Spillman From London. Mentre sempre domani presso la Azure di Casette Verdini – Pollenza Guest Sofia Crisafulli. Party Euphoria. Festa delle scuole.



Il nuovo format



Al Brahma di Civitanova domani “Shake Hit”, torna il format che fa “muovere” tutta Italia. Per chi la musica ce l’ha nel sangue, per chi vuole vivere di emozioni. Shake Hit è good vibes. Alla Serra di Civitanova stasera come ogni venerdì “La Serra va a 2000”. Si parte dalla cena spettacolo con Jacopo Lilli & Giò Brunetti. Dopo il dinner, residente in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Vol.2 Winter Season. In consolle Nicola Pigini. Ancora domani al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera. Al Sottovento di Numana stasera Ladies, il nuovo format del venerdì sera. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.



Speciale afroremember



Al Nyx Club di Ancona stasera Speciale afroremember. Dj’s: Mastro - Alpha - Jack e Diego. Cena a buffet. Showdinner e nightlife. Hype, il party reggaeton, hip hop, latin house e urban hits. Serata in collaborazione con lo staff Zenit. Special guest: Dj Payano. Dj resident: Antony Momoy. Al Miù di Marotta domani Senorita. Main room Senorita reggaeton, trap, dance hit / commerciale. Domenica Sunday Hype. Guest Il Ghost. Evento Over 14. Ancora domani al Luxury di Porto San Giorgio Fluo Night. Lo school party.