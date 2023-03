Federico Nicotera, età, lavoro, l'abbandono del padre, la vita privata e la scelta: chi è il tronista di Uomini e Donne

Federico Nicotera, tronista di Uomini e Donne, oggi farà la sua scelta. Dopo 6 mesi seduto sul trono del daiting show di Maria De Filippi, oggi, giovedì 16 marzo su Canale 5 alle 14.45, verrà mandata in onda la decisione del giovane romano. Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani sono state le due corteggiatrici con il quale il tronista ha fatto gli ultimi mesi del suo percorso. La puntata che sarà trasmessa oggi è stata registrata il 7 marzo e stando agli spoiler il ragazzo dagli occhi blu ha scelto Carola. Ma chi è Federico Nicotera?

Federico Nicotera chi è: età e carriera

Federico Nicotera è nato a Roma nel 1997 (ha 26 anni). Nonostante la sua giovane età, Federico è un ingegnere aeronautico. Dopo aver conseguito la laurea, infatti, è riuscito subito a trovare un impiego nel proprio settore di studio ed è super entusiasta del suo lavoro. Il suo percorso di studi è stato piuttosto impegnativo, Federico infatti ha confessato di aver studiato tantissimo per poter diventare quello che è oggi. Nel video di presentazione ha spiegato che il suo ruolo è quello di rendere gli aerei conformi alle norme di aeronavigabilità. Il suo talento gli ha permesso di lavorare su dei veri e propri giganti del cielo come ad esempio il Boeing 777, il 787 e molti altri ancora. «Mi occupo di rendere il velivolo conforme alle norme di aeronavigabilità. È un lavoro di grandissima responsabilità. Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire a mattinata inoltrata. Però, vedere l'aereo che decolla dopo averci messo le mani, è veramente una soddisfazione grandissima».

Il rapporto speciale con la madre e le sorelle

Federico è estremamente legato alla sua famiglia, alle sue due sorelle e alla madre, soprannominata da lui come Wonder-woman. «Mamma è stata la mia figura di riferimento fin da piccolo. Io la chiamo wonder woman perché è una forza della natura, non si ferma mai. Con mia sorella ho un rapporto speciale, magico, viviamo in simbiosi, con uno sguardo ci capiamo. E poi c'è la piccolina, la più coccolata, la stella di casa. La nostra ballerina».

L'abbandono del padre

Ma non ha un buon rapporto con il padre. Il giovane, infatti, nel breve video di presentazione per Uomini e Donne ha dichiarato che fin da piccolo non ha mai avuto una figura paterna su cui fare affidamento, pertanto, lo ha completamente eliminato dalla sua vita. Questo inevitabilmente ha segnato la sua vita, a soli venti anni, infatti, Federico ha dovuto conciliare la sua vita da ventenne con i propri doveri familiari.

«Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui. Non ho avuto una figura di riferimento dentro casa su cui fare affidamento, motivo per il quale sono anni ormai che non uso più la parola papà. Non uso più la frase: "Mio padre". Scegliere di non avere come riferimento un padre, è una cosa che ti segna. Mi sono dovuto fare un c**o tanto, perché ho dovuto non solo prendermi cura della mia famiglia, ma allo stesso tempo dovevo anche far combaciare la mia vita da ventenne con quella dell'uomo di casa. La vita mi ha fatto crescere troppo in fretta, ma ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Per me il coraggio non è strappare una pagina, ma saperla voltare. Oggi sono fiero dell'uomo che sono diventato»

La donna ideale di Federico

Non si hanno informazioni in merito alla vita sentimentale di Federico Nicotera prima dell’esperienza a Uomini e Donne. L’ex tronista aveva dichiarato di voler conoscere una ragazza in grado di fargli perdere la testa all’interno del programma, e ora ha puntato tutto su Carola Carpanelli. «Di base sono una persona buona, di cuore, mi piace fare stare bene chi è vicino a me. Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Per lei devo rappresentare un valore aggiunto, non devo essere la metà mancante. Una donna che sappia starmi vicino, che possa essere presente per me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Deve essere fuoco, deve bruciare. Il mio sogno è quello di costruire una famiglia da giovane»

Curiosità e Instagram

Federico Nicotera ha spiegato di essere «esigente», di avere l'abitudine di essere molto diretto soprattutto con le persone a cui vuole bene e di essere un po' "fumantino": «Tendo un po' a sbroccare». Caratteristica che lo porta ad arrabbiarsi anche per cose che per gli altri potrebbero essere banali; Come si evince dal suo profilo Instagram (che vanta oltre 50mila follower), tra le sue passioni ci sono il surf e la corsa; Federico Nicotera ha posato e qualche anno fa, in alcuni scatti per pubblicizzare una linea di costumi.