ANCONA - Il cinquantennale di Ancona Jazz sarà dedicato alla tromba. Dal 3 al 6 luglio, i main concert vedranno protagonisti tre generazioni di trombettisti italiani: Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Enrico Rava. Ma Ancona Jazz ha calato il poker con Alex Sipiagin, trombettista russo ma da tempo stabilitosi a New York.

Le celebrazioni dei 50 anni di Ancona Jazz prenderanno il via questa estate per poi concludersi a marzo 2024, con il “compleanno” ufficiale del festival diretto da Giancarlo Di Napoli. La rassegna ha il sostegno del Comune di Ancona, della Regione Marche e del Ministero della Cultura. Ancona Jazz fa parte del circuito I-Jazz, European Jazz Network e Marche Jazz Network, ed è organizzato da SpazioMusica che aderisce al Cms-Consorzio Marche Spettacolo. La città dorica ospita una delle più longeve realtà italiane dedicate al jazz, che questa estate vivrà un’edizione davvero speciale, con la tromba protagonista assoluta.

La location



La Corte della Mole Vanvitelliana è la suggestiva location scelta per i concerti. Il 3 luglio, aprirà la rassegna Fabrizio Bosso che si esibirà insieme a Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria. Il quartetto presenterà il recente lavoro “We 4”, registrato nel 2020, in piena pandemia. Martedì 4 luglio spazio alla Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti, impegnato anche al trombone, con lo special guest Alex Sipiagin alla tromba e flicorno. L’orchestra presenterà l’originale progetto “Mad Thad”, dedicato al trombettista statunitense Thad Jones. Mercoledì 5 luglio toccherà al duo composto da Paolo Fresu alla tromba, flicorno ed effetti e Omar Sosa al pianoforte, tastiere ed effetti. Suoneranno i brani che hanno dato vita al progetto “Food”. A chiudere il ciclo dei grandi concerti sarà, giovedì 6 luglio, Enrico Rava, accompagnato da un trio di star: Alessandro Lanzoni al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria.



Gli altri appuntamenti



Giancarlo Di Napoli ha svelato gli appuntamenti principali ma ha promesso un cartellone ricco di eventi che verranno resi noti nei prossimi giorni. In programma, come da tradizione, una serata dedicata al jazz in Polonia, in occasione della Giornata di liberazione della città da parte dell’esercito polacco e le rassegne “satellite” presso le sedi dei partner storici e nuovi. I biglietti possono essere acquistati in prevendita alla Casa Musicale, in corso Stamira oppure sul circuito Vivaticket, negozi fisici e online.