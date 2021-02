Le cartoline d'amore con i cuoricini un must per la festa di San Valentino

ANCONA - Non solo cioccolatini, fiori e regali. San Valentino si dovrebbe festeggiare anche con delle frasi d’amore incastonate in cartoline originali. All’origine dell’usanza, due leggende che riguardano il Santo.

Nella prima, si dice che il santo-vescovo compì il miracolo di ridare la vista alla figlia cieca del suo carceriere e lo informò con un biglietto su cui scrisse “dal tuo Valentino”. Nella seconda si narra che il Santo avesse un gran giardino e autorizzasse i bambini a giocarci. Quando il santo fu imprigionato lo raggiunsero i suoi piccioni ed egli ebbe l’idea di legare ad uno un sacchetto a forma di cuoricino con all’interno un biglietto e al collo dell’altro legò la chiavetta della porta del giardino. Liberati, i piccioni raggiunsero i bambini. Tracce delle “valentine”, di questi bigliettini a forma di cuore ce ne sono tante nella storia e tuttora scambiarseli nei paesi di cultura anglosassone è importante. Negli Stati Uniti, per numero di biglietti spediti, il 14 febbraio è secondo solo agli auguri inviati via Posta a Natale. Chi è a corto di idee, troverà una marea di spunti su internet. Digitando su qualsiasi motore di ricerca il binomio frase e San Valentino, si potranno prendere in prestito frasi degli autori più prestigiosi. Ma per chi ama andare fuori dai soliti schemi, ecco qualche idea per incastonare questi pensieri in cuori e renderli ancora più preziosi.

Piegare in due nel senso della larghezza una carta pregiata (tipo quella fatta a mano di Fabriano) e spessa. Sul retro del foglio, che diventerà la parte frontale della cartolina, disegnare un cuore. Appoggiare su un supporto morbido e con un ago grosso bucare regolarmente il perimetro. Infilare nell’ago della lana colorata o del filo da ricamo e passare il filo da parte a parte del cuore in tutti i sensi. Originalissimo ricostruire un tris d’amore. Ma non è nemmeno banale usare un semplice aereo di carta che nelle sue pieghe nasconde un’emozione o piegare a ventaglio un rettangolo di carta crespa dai bordi arrotondati poi ripiegare in due nel senso della larghezza. Un punto di colla, ed ecco fatto. Poi c’è la cartolina a forma di cubo che cela al suo interno un racconto romantico con un collage di foto e una bella dedica.

Vincente, infine, la Love “gratta e vinci”. Su un cartoncino bianco ricavare un rettangolo di 15x11 cm. Disegnare con un pennarello il numero di cuori che si vuole mettere sulla cartolina e scrivere al suo interno la sorpresa. Prendere della carta adesiva trasparente, ritagliare un rettangolo leggermente più grande e plastificare il biglietto. In una ciotola mettere due parti di colore acrilico argento e 1 di sapone per i piatti e con il pennello coprire i cuoricini per mascherare i “regali”. Fare più strati. Incollare il bigliettino su un cartoncino colorato più grande.

