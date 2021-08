Branduardi saturnino e mercuriale, ecco le sue attitudini innate in base al Tema Natale

ANCONA - Cogliamo l’occasione del concerto tenuto dal Maestro Angelo Branduardi (di cui parliamo nella pagina a fianco) per parlare di uno degli aspetti dell’astrologia più intriganti: i Tipi astrologici che ci informano sulle attitudini innate di una persona sulla base della predominanza di alcuni pianeti ed elementi nel Tema Natale. Nel caso del Menestrello sopracitato, che è un Acquario e ha il pianeta Mercurio al Medio Cielo ci troviamo di fronte a un tipo saturnino e mercuriale. Branduardi è assolutamente nel target di questa tipologia che li vede fisicamente esili, asciutti, dalla muscolatura sottile e poco evidente. Negli uomini il viso tende a restare glabro, le braccia sono magre e scattanti, il torace poco ampio. Con gli anni, anziché appesantirsi, sembrano asciugarsi sempre di più, quasi fino a perdere consistenza corporea. Il Maestro, ancora oggi, appare sui palchi come un folletto senza età. Essendo il mercuriale legato all’elemento Aria è, infatti, difficile prendere peso perché l’essere in movimento costante li porta a consumare moltissime energie. Ipercinetici e scattanti, hanno difficoltà a restare fermi. Se il corpo di un Tipo mercuriale non è in movimento, è con la mente che sono in movimenti, impegnati a rincorrere i pensieri e a costruire storie che possono vedere solo loro.

Mercurio e Saturno

Altro pianeta che lo caratterizza è Saturno, signore del segno dell’Acquario, insieme a Urano. Il saturnino considera ogni nuovo giorno una grande occasione per progredire nel suo progetto di crescita e di sviluppo personale. Da qui la ricerca dell’artista che di sicuro ha richiesto e richiede anche un grande studio. Se c’è una cosa che si impara studiando l’astrologia è che le potenzialità che il nostro Tema Natale esprime sono esattamente e solo questo: del potenziale. Tutto questo potenziale, se non è sostenuto da una volontà ferrea può rimanere lì, inespresso. Tutti noi vorremmo essere qualcosa ma non tutti si impegnano per ottenerlo. Chi, per esempio, è l’esatto contrario di un mercuriale, ovvero un saturnino (e in Branduardi troviamo entrambe queste caratteristiche), avrà la tendenza a essere meno leggero, preso da pensieri profondi e grandi responsabilità. Ma questo non vuol dire che non possa diventare un grande narratore, un cantante famoso o un ottimo regista...

Esplorare il potenziale

Volete conoscervi un po’ meglio e capire quali sono le vostre migliori qualità? Senza pensare a “poteri miracolosi” una lettura del vostro Tema Natale potrà aiutarvi a comprendere meglio le vostre potenzialità a esplorare i vostri limiti sulla base del grafico creato dalla posizione dei pianeti che c’erano al momento della vostra nascita e nel luogo dove il lieto evento è avvenuto. Nessuno può dire con certezza che cosa è accaduto o accadrà a una persona: la lettura del Tema Natale potrà indicare il tipo di esperienza - interna ed esterna - in un ventaglio di possibilità. Ed è proprio in questo la forza dell’astrologia, che non deve trasformarsi in una sequela di giudizi e di valutazioni di merito (e nel merito) sulla persona. Il Tema Natale non è un referto medico che indica la nostra “malattia”. L’approccio al grafico deve partire dall’idea che ogni Tema Natale è “perfetto”, perché è quello migliore per noi e che quindi non c’è nulla di sbagliato. Se guardiamo i Temi Natali dei grandi personaggi della storia, ci rendiamo conto che abbondano gli aspetti “negativi”, posizioni dei pianeti sfavorevoli eppure… sono stati lo stesso grandi personaggi della storia!

© RIPRODUZIONE RISERVATA