"Virna Lisi, la donna che riunciò a Hollywood": ecco il film che racconta la straordinaria attrice marchigiana

ANCONA - Una grande donna, una straordinaria attrice, una stella marchigiana che brillerà per sempre. Virna Pieralisi, in arte Virna Lisi, è nata ad Ancona l'8 novembre 1936 e se n'è andata all'età di 78 anni nel 2014 ma il suo ricordo resta luminoso nel cuore di tutti. E oggi in anteprima mondiale alla 17esima Festa Del Cinema di Roma sarà presentato il film documentario "Virna Lisi – La donna che rinunciò a Hollywood" di Fabrizio Corallo. Un ritratto emozionante di una delle interpreti più amate e popolari di sempre della storia del nostro cinema, che ha attraversato con fascino e personalità sessant’anni di spettacolo, con uno stile non imitabile.

Virna Lisi, la star che ha rinunciato a Holliwood

Il documentario, prodotto da Dean Film e Surf Film in collaborazione con Luce Cinecittà con la partecipazione di Sky Arte, LA7 e Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, ci trasporta lungo l’arco di tutta una carriera iniziata per caso e da giovanissima, appena quattordicenne, presto esplosa con un crescente successo di pubblico grazie a un cinema popolare, e confermata con i grandi autori: Maselli, Steno, Germi, Monicelli, Mattoli, Cavani, Corbucci, Fulci, Lattuada, Dino Risi, Luigi Comencini, Amelio, Vanzina, Cristina Comencini…

Una scoperta del film è la parentesi hollywoodiana, quando Virna Lisi negli anni ’60 venne chiamata a Los Angeles a ricoprire le vesti di "nuova Marilyn" (a tanto era arrivata la sua fama, anche internazionale) e la rinuncia al contratto di sette anni con una major americana dopo tre film e un inizio folgorante per sfuggire a regole ferree che sentiva troppo impegnative e per tornare stabilmente con il marito Franco Pesci e con il figlio Corrado. Nel ritratto di una donna vera, schietta, legata a valori non barattabili l’immagine luminosa di una delle ultime dive del cinema si focalizza sule doti di un'attrice speciale che ha accettato spesso e volentieri di "imbruttirsi" (come nell’emblematico caso de ‘La regina Margot’ di Patrice Chereau, che le valse il premio per la migliore attrice a Cannes nel 1994) e ha cercato sempre la qualità in una professione affrontata con costante passione e accolta sempre dalla critica con attenzione e rispetto e dal pubblico con incondizionata ammirazione.

Il film in anteprima ad Ancona, sua città natale

«Abbiamo sostenuto questo progetto attraverso la Marche Film Commission - commenta l'Assessore alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi - per celebrare una grande donna marchigiana che ha saputo fare arte ad altissimi livelli senza rinunciare ai valori in cui credeva. Mi rende felice, avendo assunto da poco questo incarico con delega anche alle Pari Opportunità, iniziare in questo modo il mio percorso. Il cinema e l'audiovisivo, su cui stiamo investendo tanto, rappresentano per noi una strategia decisiva che rafforza l'asse cultura-turismo. Abbiamo tanti progetti in cantiere, anche grazie al lavoro di chi mi ha preceduta. Sono sicura che da questo comparto giungeranno grandi risultati per i nostri territori, che meritano di essere conosciuti di più e meglio sul grande schermo».

Dopo il passaggio alla Festa del Cinema, "Virna Lisi – La donna che rinunciò a Hollywood", sarà proiettato in anteprima regionale ad Ancona, grazie alla collaborazione del Comune di Ancona che ha anche patrocinato il progetto. Sarà inoltre mandato in onda da Sky Arte alle 21,15 di martedì 8 novembre, giorno del compleanno dell'attrice, e sarà disponibile in streaming su NOW. Nelle prossime settimane sarà infine trasmesso da La7 in prima serata.