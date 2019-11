Amici 19, professori: Anna Pettinelli è la nuova insegnante di canto. Alex Britti non ci sarà. L'arrivo di un nuovo professore era stato anticipato direttamente dai profili social di Amici di Maria De Filippi, ora c'è l'ufficialità. Oggi è stata registrata la prima puntata che andrà in onda sabato e sono uscite le prime indiscrezioni, una su tutti l'arrivo di "bella patata" alias Anna Pettinelli.

Dopo il grande successo di pubblico a Temptation Island Vip, Anna Pettinelli sbarca ad Amici 19 come nuova professoressa di canto.

La Pettinelli sostituirà Alex Britti, mentre restano confermati tutti gli altri professori. sabato pomeriggio nella prima puntata in cui verrà formata la classe, ritroveremo quindi nella commissione canto Rudy Zerbi e Stash, e in quella di danza Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini.



