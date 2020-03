Ultimo aggiornamento: 20:36

Amici 19, Rudy Zerbi choc: «Valentin ha chiesto dei soldi dopo l'uscita dal programma». Come riporta il sito Il Giornale, dopo l'ultima puntata del programma condotto da Maria De Filippi, Rudy Zerbi avrebbe incontrato gli allievi rimasti nel talent, per commentare gli ultimi avvenimenti.LEGGI ANCHE:Parlando della "cacciata" di Valentin, Rudy Zerby avrebbe espresso la sua solidarietà a Maria De Filippi, rivelando un presunto retroscena sul ballerino: «Valentin, senza troppi giri di parole, ha detto che Jacopo è un incapace e poi fa il discorso morale, si autoelimina perché dichiara ‘Io, comunque vada, che vinca o che perda mi autoelimino e me ne vado’.».Sul suo account Instagram, Valentin ha scritto: «». Si tornerà sul caso Valentin in puntata venerdì? Staremo a vedere.