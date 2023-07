Amadeus, attacco a Sgarbi e Morgan? ​«Sfortunatamente gli idioti vogliono parlare sempre», il post criptico

Si è arrabbiato. Anche lui. Amadeus, nelle ultime ore, ha infiammtoa i social con un post criptico che in molti hanno interpretato come una risposta a Morgan e Vittorio Sgarbi, i quali, nel corso della serata inaugurale dell’Estate al Maxxi di Roma al centro delle polemiche per le battute sessiste e le parolacce pronunciate dal sottosegretario alla cultura, hanno duramente criticato l’operato di Amadeus.

La risposta

«In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente.

Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare». Sono queste le parole che Amadeus ha scritto sul suo profilo Instagram, in un post volutamente criptico che ha scatenato i dubbi dei follower. «Più volte ho constatato che è proprio così...», si limita ad aggiungere il conduttore. Qualcuno ipotizza che sia una risposta indiretta alle critiche rivoltegli da Vittorio Sgarbi e Morgan nella serata al Maxxi finita al centro delle polemiche per le frasi sessiste e le parolacce che hanno caratterizzato in particolare l'intervento del critico d'arte. Un'illazione destinata a rimanere tale.

Le parole di Vittorio Sgarbi e Morgan

«Domani mi occuperò del caso Sanremo - aveva detto tra l'altro Sgarbi -, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?».

E Morgan: «Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno... ma cinque».

E aveva poi paragonato il direttore artistico del festival alla strega del Mago di Oz sconfitta da Dorothy. In chiusura, l'offerta di Sgarbi a Morgan: «Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo: sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende».