L’attore Alex Van Damme aggredito a Roma durante una lite: colpito al volto da un sampietrino

Aggredito nella notte a Roma l'attore Alex Van Damme. È accaduto su Lungotevere dei Cenci, all'altezza di piazza delle Cinque Scole, al centro. A quanto ricostruito dai carabinieri, nel corso di una lite l'ex attore 44enne è stato aggredito e colpito più volte con un sanpietrino anche al volto da un cittadino iracheno di 40 anni.

L'aggressore ha poi tentato di colpire la vittima con un coccio di vetro. Pare che i motivi che hanno scatenato il diverbio siano questioni economiche. In particolare Alex Van Damme arebbe chiesto la restituzione di un prestito all'iracheno. La vittima ha raggiunto e chiesto aiuto ai Carabinieri in servizio di vigilanza al ghetto che hanno allertato i Carabinieri della Stazione Piazza Farnese. I militari hanno rintracciato l'aggressore poco distante dal luogo della lite. Ritrovati anche il sanpietrino e il coccio di bottiglia ancora intrisi di sangue.

Van Damme è stato soccorso e portato, non in pericolo di vita, al Policlinico Umberto I per un trauma cranico, ferite alla bocca e al naso e traumi addominali e cervicali, riportando 21 giorni di prognosi. Anche il 40enne iracheno è stato medicato per una lieve ferita alla mano, procuratasi durante l'aggressione. È stato poi arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi e portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA