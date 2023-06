Alessandro Cecchi Paone sposa Simone Antolini: «La mia ex moglie ci farà da testimone, voglio adottare sua figlia»

Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini si sposeranno dopo l'estate in Spagna o negli Stati Uniti. È stato il conduttore e divulgatore scientifico a rivelarlo in un'intervista al settimanale "Mio". Prima, però, ci sarà l'unione civile in Italia: «Aspettiamo l'estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto - ha dichiarato Cecchi Paone -. Per l'unione civile lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York».

C'è però un'alternativa: «La persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna - ha spiegato - E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze».

Cecchi Paone e l'adozione della figlia di Antolini

Simone Antolini ha una figlia, nata da una precedente relazione, che vive con lui.

Alessandro Cecchi Paone ha le idee chiare: «Se voglio adottare Melissa? Anche per questo ci sposeremo all'estero». L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi h aggiunto: «Melissa mi chiama già zio. Mi piacerebbe adottare la piccola e darle stabilità. Perché ciò accada serve sposarsi e qui in Italia non è possibile. Tutto perché non siamo un uomo e una donna».

Il conduttore ha concluso: «Qua in Italia non basta l’unione civile per poter adottare la bambina. Lei vede comunque sua mamma, circa tre volte al mese. Stiamo tutti bene e siamo sereni. Anche grazie a Simone ho scoperto che posso dare amore a una piccolina».