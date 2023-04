«Cristina Scuccia, sei vergine?», la risposta della ex suora all'Isola dei Famosi

Sei vergine? No, leone. Battuta vecchia. Ma se a dirla è Cristina Scuccia, neo naufraga dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, le parole acquistano altro valore. Soprattutto pervché l'ex suora sta vivendo quest'esperienza senza filtri. Sulle spiagge bianche delle Cayo Cochinos, la naufraga siciliana (ex suora) sta facendo alcune rivelazioni sul suo passato e sulla sua nuova vita, ricordando anche gli anni che hanno preceduto il suo incontro con le suore Orsoline.

L'ex suora ha spiegato ai naufraghi, Marco Mazzoli e Paolo Noise, di essersi svestita degli abiti religiosi appena un anno fa, dopo 14 anni trascorsi in un convento. «Ho avuto un'adolescenza normalissima, come tutti gli altri. Solo che le poche storie che ho avuto erano un impegno per me». Ma procediamo con ordine.

Il racconto di Cristina Scuccia

Parlando con Marco Mazzoli e Paolo Noise, l'ex suor Cristina ha rivelato di avere avuto alcune storie d'amore ma lei ha vissuto queste relazioni come un peso perché la sua passione più grande è sempre stata il canto. A Helena Prestes, la naufraga aveva già ammesso in precedenza di aver dato sempre poco peso all'amore perché era interessata alla musica e alla chiamata spirituale.

Marco Mazzoli si è interessato particolarmente alla vita privata di Cristina e senza peli sulla lingua le ha chiesto: «Ma tu sei ancora vergine?». La risposta dell'ex suora è stata spiazzante: «A dirla tutta io sono leone».

Insomma, la naufraga siciliana sembrerebbe non essere ancora pronta a fare rivelazioni di questo tipo. Svelerà alcune cose di sé durante il prosieguo dell'Isola dei Famosi?