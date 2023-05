Inizia il valzer dei playoff: nel primo turno di giovedì 11 maggio in campo Ancona e Recanatese

ANCONA- L'attesa dovuta allo slittamento per via della Giustizia Sportiva è finita. Il primo turno dei playoff - in calendario per giovedì 11 maggio - è pronto ad essere disputato nella sua totalità. Per quel che concerne il girone B, dove sono presenti le marchigiane, si comincia alle 18 (Diretta Raisport) con Ancona-Lucchese al Del Conero e si prosegue alle 20.30 con Gubbio-Recanatese. In mezzo anche Pontedera-Rimini alle 20.45. Attende le qualificate, che saranno poi accoppiate per il secondo turno in programma domenica 14 maggio secondo il criterio migliore-peggiore in base alla classifica della regular season, la Carrarese (4° in graduatoria). Chi gioca in casa, visto il miglior piazzamento, ha a disposizione due risultati su tre (vittoria e pareggio) per passare il turno. Non sono previsti tempi supplementari e rigori al termine dei 90'.

