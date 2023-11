Termosifoni accesi, quanto ci costano: bolletta del gas più cara, ecco gli aumenti

Arriva il freddo. In tutta Italia si stanno via via riaccendendo i termosifoni e si rinfiammano le bollette del gas: si tratta di un periodo cruciale dato che il consumo invernale del gas rappresenta il 75% circa del consumo annuo. Una famiglia media in Italia potrebbe infatti spendere circa 250 euro al mese per i riscaldamenti, per un totale di oltre 1.200 euro considerando i mesi da novembre a marzo. A rivelarlo è Selectra, il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati.