Villa Certosa in vendita, i figli di Berlusconi si dividono la residenza in Sardegna da 126 stanze: il prezzo e i possibili acquirenti

Villa Certosa, la residenza in Sardegna tanto amata da Silvio Berlusconi, sarà messa in vendita. I figli di Berlusconi hanno concordato di vendere la residenza della Costa Smeralda per 500 milioni di euro: lo scrive oggi in prima pagina il Financial Times (Ft), che cita tre persone a conoscenza dell'operazione. Berlusconi, ricorda il giornale, ospitò nella proprietà i più potenti leader mondiali, tra cui l'ex presidente americano George W Bush, l'ex premier britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin.