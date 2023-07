Sanremo 2024, Amadeus al TG1 svela le novità del Festival della canzone italiana: «Sarà dal 6 al 10 febbraio 2024, cambiano il regolamento e la giuria. La prima serata tutti i cantanti in gara». Novità, dunque, per il regolamento del 74esimo Festival di Sanremo: dal ruolo degli artisti, alla nuova giuria delle radio, e ai criteri per la scelta delle cover.