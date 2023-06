Meghan Markle nuovo volto di Dior? Il contratto (milionario) della duchessa "licenziata" da Spotify

Meghan Markle potrebbe essere sul punto di firmare un grosso contratto con Dior. La casa di moda francese ha già celebrità come Rihanna e Jennifer Lawrence tra i suoi testimonial e all'inizio di quest'anno Johnny Depp ha firmato un contratto per una fragranza del valore di oltre $ 20 milioni. Ora Meghan potrebbe essere in procinto di unirsi al gruppo.