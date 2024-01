Roberta Bertacchi morta impiccata a 26 anni: «La sera prima ha litigato col fidanzato». Ipotesi istigazione al suicidio

La ragazza di 26 anni trovata impiccata ieri al balcone della sua casa a Casarano (Lecce), Roberta Bertacchi, la sera prima di essere rinvenuta senza vita avrebbe litigato col fidanzato. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative: Roberta è stata trovata senza vita impiccata a una pensilina con una sciarpa della squadra di calcio del Casarano. Il fidanzato, un 35enne, è ritenuto vicino agli ambienti ultras.

Il litigio prima di morire

L'uomo è stato ascoltato a lungo ieri dai carabinieri come persona informata sui fatti. Il litigio sarebbe avvenuto in un locale di Casarano alla presenza di alcuni testimoni che ora vengono ascoltati dagli investigatori del nucleo operativo dei carabinieri a cui il magistrato inquirente Maria Rosaria Petrolo ha assegnato le indagini.

La giovane era in cura

Nella serata di ieri sono stati ascoltati i genitori della 26enne i quali hanno confermato che la giovane era in cura per alcune patologie ma nell'ultimo periodo stava bene tanto da decidere di trasferirsi a Casarano prendendo in affitto una casa. Ai carabinieri la madre avrebbe anche detto di essere stata sempre contraria alla relazione di Roberta con l'attuale fidanzato che aveva conosciuto da poco.