Marco Muller, morto suicida l'ex calciatore svizzero: era diventato un ladro (latitante da 36 anni)

Marco Muller, la fine tragica di un ex calciatore: è morto a 71 anni, l'uomo si è suicidato gettandosi sotto un treno. L'ex giocatore svizzero era latitante da 36 anni. Una vita trascorsa in clandestinità per scappare dal suo passato criminale, fatto di rapine in banca senza peraltro sparare un colpo: proprio questo particolare della sua ‘seconda carriera' lo aveva fatto ribattezzare il "Robin Hood svizzero", oltre al fatto che rubava dove c'erano molti soldi.

Marco Muller suicida, la sua storia

Muller era un centrocampista con presenze nelle nazionali giovanili svizzere, negli anni '70 aveva giocato tra le altre con lo Young Boys nella massima serie elvetica, poi aveva preso una strada sbagliata, diventando un bandito che all'epoca finì in prima pagina. L'ex calciatore è morto – dopo essersi dato alla macchia per quasi 40 anni – proprio vicino la sua città natale, Bassecourt, nel Canton Giura. Il suo corpo è stato ritrovato a febbraio sui binari della ferrovia ed è stato identificato solo nei giorni scorsi grazie ad un'analisi comparativa del Dna effettuata con un parente.

Negli anni '80 – dopo aver appeso le scarpette al chiodo – Muller mise a segno diverse rapine a banche e furgoni portavalori. La sua vita da film lo vide evadere per due volte dalla prigione. La prima dal carcere del capoluogo cantonale del Giura, dove era detenuto per rapine nel Giura e a Neuchatel. In quella occasione, dopo essere scappato inviò alla polizia cantonale giurassiana una cassa di cognac per Natale per beffa. La seconda e definitiva evasione fu dal carcere di Thorberg, nel canton Berna, dove era rinchiuso per essere processato per due rapine a portavalori a Ginevra e Delemont.

I MILIONI

Era il 1988, da quel momento di Marco Muller si persero completamente le tracce, divenne un fantasma e la sua storia quasi una leggenda dimenticata.