Fedez: «Morgan a X Factor era violento con le lavoratrici di Sky». Lui replica: «È malato, gli interessano solo i soldi». Stasera in onda un video inedito

Il licenziamento di Morgan da X Factor diventa un caso mediatico che si combatte a suon di accuse tra l'ex cantante dei Bluvertigo e Fedez. Il rapper ha fatto dichiarazioni, pesantissime, a Striscia la Notizia. «Morgan non è stato mandato via per il "vaffa" ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere». Sky, però, ha ha fatto sapere che non ci sono immagini tenute nascoste. Ma nella puntata questa sera andrà in onda, tuttavia, una clip con materiali inediti riferiti alla scorsa settimana.