Tutti i nomi tra novità e conferme dei palinsesti Rai: da Conti a Insegno, la programmazione delle reti

Presentati i nuovi palinsesti Rai. «Abbiamo fatto un grande sforzo per aggiungere, per innovare, per sperimentare e per fare in modo che i nostri palinsesti fossero ulteriormente arricchiti, sia di competenze che di contenuti», dice Roberto Sergio, ad Rai, alla presentazione dell'offerta Rai 2023-2024 nel Centro produzione di Napoli.

«Credo che questo sforzo fatto dai colleghi dei generi - ha aggiunto Sergio - sia stato raggiunto, perché in questi palinsesti abbiamo 30 nuovi programmi, abbiamo nuovi e parecchi talent in più rispetto a quelli che avevamo prima, tra access, prime time e seconde serate. Aggiungere maggiore pluralismo è un investimento sul futuro della Rai, tanti programmi sono una sperimentazione, con magari la possibilità di lanciare nuovi talent e avere prodotti di successo. Quest'anno abbiamo avuto il coraggio di provare a farlo, insieme a programmi storici straordinari». Ecco nel dettaglio l'offerta delle reti.