Peste suina, Francesco Lollobrigida: «È allarme, non escludiamo l'abbattimento cinghiali». Che cos'è la PSA

Torna l'attenzione sulla peste suina, la PSA. «Abbiamo chiesto di fare un'analisi scientifica perché la scienza deve dire qual è il numero di animali compatibile con l'ecosistema e su quella base uomo può e deve intervenire, vale per il granchio blu, per gli ungulati e in particolare per la peste suina su cui abbiamo un allarme che va affrontato a livello europeo e che non esclude il depopolamento del vettore principale di questa patologia». Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in audizione alle commissioni congiunte Agricoltura di Camera e Senato sugli esiti del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 26 febbraio scorso ed in vista della prossima riunione del 26 marzo.