Previsioni meteo, nessuna tregua all'aria artica: due perturbazioni in arrivo, freddo e neve a basse quote

Previsioni meteo, cosa accadrà sull'Italia nei prossimi giorni? La discesa di aria artica che ha condizionato il weekend con venti forti su tuitta la penisola (a Roma è morta una donna schiacciata da un albero) e crollo delle temperature non è finita. Anzi. Per ora all'orizzonte non è prevista alcuna tregua per colpa di una vasta area di bassa pressione che sta letteralmente raggelando tutta l'Europa centrale. Basti pensare che a Vienna già nevica e la stessa cosa avviene a Berlino, Budapest, Praga dove le temperature solo nelle ore più soleggiate superano timidamente gli zero gradi.

Le temperature di domenica 26 novembre alle 15. Europa centrale gelata

Neve tonda, cosa è lo strano fenomeno che ha imbiancato la Puglia: la spiegazione del meteorologo