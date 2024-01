Mottarone, risarciti i familiari delle vittime della funivia: «Somme rilevantissime»

Sono 76 le parti civili risarcite da Leitner, la società altoatesina imputata nel processo sulla strage della funivia del Mottarone, e l'unica posizione ancora da chiudere riguarda Eitan Biran, il bambino di 9 anni unico sopravvissuto alla tragedia. «Oggi, in occasione della prima udienza preliminare, è stato comunicato ufficialmente al gup l'intervenuto accordo di natura risarcitoria tra Leitner e tutti i familiari delle 14 vittime della tragedia del Mottarone - scrive in una nota Leitner -. L'ammontare complessivo dell'accordo con le parti, sul cui importo i familiari hanno chiesto la riservatezza, è comunque estremamente rilevante e superiore a quanto già ottenuto dagli stessi in via assicurativa».