Funivia precipita nel vuoto e si schianta (come al Mottarone): un morto in Repubblica Ceca

JESTED - Una persona è morta dopo che la cabina di una funivia è precipitata a Jested, una zona montuosa nel nord della Repubblica Ceca. La vittima era l’addetto di cabina, ed era l’unico occupante. La seconda cabina, su cui viaggiavano 15 persone, è rimasta sospesa in aria ed è stata evacuata dai vigili del fuoco: nessuno è rimasto ferito, ma alcuni passeggeri erano in stato di choc.

Come il Mottarone

La cabina della funivia è caduta un giorno prima della chiusura dell’impianto per la revisione quinquennale. È in funzione dal 1933 ed è stata completamente rifatta negli anni Settanta. Sulle cause dell’incidente è stata aperta un’inchiesta. Si tratta del primo incidente di questo tipo che ha coinvolto la funivia più antica della Repubblica Ceca, che risale al 1933 ed è gestita dalle Ferrovie ceche. Un tragedia che ricorda i fatti italiani del 23 maggio 2021 dove hanno visto la morte 14 persone durante il crollo della funivia Stresa-Alpino-Mottarone.