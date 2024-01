Previsioni meteo, nei giorni della merla «temperature primaverili fino a 20 gradi e pausa dall'inverno». Arrivano le nebbie

Dopo un weekend di freddo e gelo, con le prime nevicate anche a basso quota al Sud, a partire da lunedì 22 gennaio previste temperature fino a 10 gradi in più rispetto alla media del periodo. Con la rimonta dell'alta pressione e l'arrivo sulla nostra penisola dell'anticiclone africano, infatti, sull'Italia si registreranno temperature generalmente primaverili sulle alpi e di oltre 20 gradi nelle regioni del Sud e in Sardegna. L'aumento delle minime e delle massime nei cosiddetti giorni della Merla, porterà, però, al formarsi di fitte nebbie, soprattutto in pianura. L'aumento termico in questo periodo è un'anomalia tale da far stupire finanche gli esperti. «La causa di questo caldo record – spiega il meteorologo Michele Conenna, come riporta il Messaggero – è da ricercare nell'arrivo di un anticiclone africano e del fenomeno meteorologico chiamato "El Nino" che si sta verificando nelle acque dell'Oceano Pacifico».