Weekend disastroso per lo sport marchigiano: tra calcio, basket e volley vince solo la Megabox

Con la speranza che di fine settimana come il primo del mese di dicembre non ce ne siano più. Con una eccezione subito da mettere in chiaro, Megabox Volley Vallefoglia. Perchè poi tutte le altre squadre marchigiane di delusioni ne hanno raccolte tante e chi è riuscito ad evitare il patatrac non è andato oltre il pareggio (nel calcio, perchè negli altri sport la "X" non esiste).