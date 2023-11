Classico, Scientifico e Istituti tecnici: ecco le migliori scuole nelle Marche. La classifica per provincia

Ci sono alcune conferme e alcune new entry nella classifica dei migliori licei , città per città, stilata da Eduscopio , il portale creato dalla Fondazione Agnelli per consentire agli studenti di terza media di conoscere meglio le scuole del proprio territorio. Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Anche nelle Marche la classifica degli istituti superiori che meglio preparano ad affrontare il percorso universitario è parzialmente cambiata rispetto allo scorso anno: salgono di posizione molte scuole dell'entroterra che riescono a scavalcare quelle dei capoluoghi di provincia. Vediamo il dettaglio.