I formaggi e il vitigno Ribona, le Marche ancora al top del food: i consigli del Corriere per i peccati di gola a casa o al ristorante

Pomodoro, cipolla e grasselli: il tris magico di Pierina

Nella città in cui 160 anni fa è nata la fisarmonica e dove in questi giorni si svolge il Premio internazionale dedicato allo strumento ad ancia, non c’è altra musica che suoni così appetitosa per il palato. Da oltre mezzo secolo la pizza più amata è quella sfornata nel piccolo laboratorio in fondo al corso, dove Pierina e l’indimenticato Mario, affiancati dai figli Fabiola e Fabio, hanno cresciuto intere generazioni di fidardensi. Ottima in tutte le sue varianti, i miti intramontabili restano però i gusti solo pomodoro, grasselli e cipolla. Dal forno alla manciata di posti a sedere di fianco al bancone, ecco poi sfilare polli nostrani arrosto e al formaggio, cannelloni e fritto misto, verdure gratinate e gli squisiti dolci preparati da Fabio, cortesia e bravura fatte persona. Da 2 a 10 euro circa.

Pierina, via Mazzini Castelfidardo - 0717822175