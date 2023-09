Il ragù 'mbriaco, le tagliatelle al sugo di cervo e i vini delle Marche buoni e sostenibili: i consigli del Corriere per assaporare l'autunno

“I perdigiorno”, cucina toscana in riva al mare

L’insegna dice tutto: “I Perdigiorno: chiantineria con cucina”. La Toscana travalica i confini marchigiani e si sposta sulla costa. Pochi piatti attinti dal quaderno della bisnonna Wanda, ostessa a San Casciano de’ Bagni dal 1853, compongono una menu tutto da gustare. Crostino toscano spalmato di fegato di pollo in salsa, panzanella croccante con dadolata di verdure e pane fritto o affettati della norcineria senese per cominciare. Poi i pici: all’aglione Dop oppure al ragù ‘mbriaco che viene preparato con collo di Chianina, Merlot e profumi. E per finire la carne alla brace: tagliata, costata e Sua Maestà la Fiorentina. Una sola raccomandazione: non chiedetela ben cotta. Da 30 a 50 euro circa.

I perdigiorno, via Mentana San Benedetto - 0735586113