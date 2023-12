Gimbo, Elisa, Tommaso, Giovanni e gli altri: gli auguri dei Vip Marchigiani

ANCONA - In famiglia, sotto l'albero, ma anche al sole o con una magica coperta di note. Sono gli auguri speciali dei nostri Vip marchigiani postati suoi social appena prima o subito dopo il pranzo di Natale. C'è la campionessa di fioretto Elisa di Francisca che indossa un gilet di paillettes nero e brilla di luce propria tenendo in braccio i suoi due figli. «Che sia un Natale pieno d'amore», scrive mentre a casa, in famiglia, si consuma il cenone della Vigilia.