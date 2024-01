Kate Middleton, dall'endometriosi alle malattie infiammatorie intestinali: tutte le ipotesi del ricovero secondo gli esperti

Endometriosi, morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Queste le ipotesi dietro al ricovero di Kate Middleton. Operata lo scorso martedì, la principessa del Galles si sarebbe sottoposta a un intervento programmato all'addome presso la London Clinic. Un'operazione impegnativa, considerando i tempi di recupero. La moglie del principe William dovrà infatti rimanere in ospedale per dieci-quindici giorni, per poi stare a riposo almeno fino a Pasqua.