Kate Middleton «distrutta» per la foto ritoccata, ecco perché l'ha modificata: il giallo della data, il viso della principessa e il mistero dello scatto originale

Se l'intento era quello di rassicurare l'opinione pubblica sulla salute di Kate Middleton dopo le tante illazioni gritate in queste settimane, l'effetto è stato disastroso. La fotografia ritoccata della principessa del Galles è stata una boomerang per la famiglia Reale. E ora Kate - che ha ammesso di aver fatto lei le modifiche all'immagine - sarebbe «distrutta» dalla confusione causata. Ma cosa è successo veramente? E com'è possibile che Kensington Palace non abbia messo l'ultima parola sulla prima foto ufficiale di Kate dopo 3 mesi di assenza?

Com'è stata ritoccata la foto

La fotografia di Kate con i 3 figli, George, Charlotte e Louis, è stata scattata con una macchina Canon, ritoccata con il software Adobe due volte, l’8 marzo alle 21.54 e il 9 alle 09.39, salvata su un Apple Mac e infine diffusa da Kensington Palace domenica 10, quando in Gran Bretagna ricorreva la Festa della mamma. Per Eric Baradat, direttore del desk foto della Agence France-Presse, una delle agenzie internazionali che ha ritirato l’immagine innescando un caso che non accenna a risolversi, si tratta «di un fallimento di comunicazione» da parte dei Windsor: «Era importante per noi — ha sottolineato — chiarire che la fotografia era stata manipolata. Le condizioni di salute della principessa sono un argomento di interesse ed era nostro dovere evidenziare i problemi della foto diramata dai reali».