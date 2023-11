Re Carlo, lo sfarzoso ricevimento a Buckingham Palace: dai look al menu. Kate divina con la tiara della Regina Madre, Camilla in rosso omaggia Elisabetta

Un banchetto sfarzoso, così come gli abiti e i gioielli messi in mostra al ricevimento organizzato a Buckingham Palace in onore del presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol e di sua moglie Kim Keon Hee. Il primo ricevimento organizzato a palazzo, da quando Re Carlo è diventato sovrano. Ma a catturare l'attenzione sono state soprattutto Camilla e Kate: ovvero la regina e colei che prenderà il suo posto. In rosso la prima, con in testa (en pendant) una delle tiare più preziose del caveau reale, la famosa tiara Ruby birmana, in bianco la seconda con un gioiello che non si vedeva da un po', la Strathmore Rose Tiara, appartenuta alla regina Mary.