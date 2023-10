«Te l'avevo detto che l'avresti pagata», poi spara e lo uccide: l'omicidio choc davanti a centinaia di persone

È una storia di litigi e rancori quella che sembra aver armato la mano di un uomo che, davanti a centinaia di persone in strada nell'Avellinese, ha sparato contro l'uomo che considerava un rivale, un cittadino ucraino morto poco dopo all'arrivo in ospedale. «Ti avevo detto che l'avresti pagata», avrebbe detto all'uomo agonizzante in terra.

Chi è il 44enne fermato

L'omicida, un camionista del posto di 44 anni, Angelo Girolamo, che tutti raccontano come una persona tranquilla, ha atteso su una panchina l'arrivo dei carabinieri richiamati dopo l'esplosione dei colpi di pistola, mentre il sindaco di Grottaminarda, il medico Marcantonio Spera, che si trovava sul posto, tentava inutilmente di rianimare il ferito.



Ai carabinieri, subito dopo l'aggressione omicida, l'assassino ha raccontato che da tempo, a suo dire, sarebbe stato oggetto di aggressioni da parte dell'ucraino, l'ultima avvenuta all'interno di una sala giochi, dove, ha raccontato, sarebbe stato brutalmente picchiato.