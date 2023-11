Giulia Cecchettin, dalla laurea "congelata" alla gelosia di Filippo: cosa non torna nella vicenda della ragazza scomparsa

Giulia Cecchettin manca da casa ormai da più di quattro giorni. L'ultima volta è stata vista in auto con il suo ex fidanzato Filippo Turetta, poi il nulla. Mentre le ricerche procedono in tutto il Nordest, emergono sempre più dettagli sulla vita della 22enne di Vigonovo e sulla sua relazione con il ragazzo.

Giulia avrebbe dovuto laurearsi domani, 16 novembre, ma l'iter risulta "congelato". La ragazza infatti non ha completato l'ultimo «step» amministrativo, quello della sottomissione dell'ultima versione della sua tesi nel sistema dell'Università di Padova. Il suo nome non figura più quindi nell'elenco della sessione di laurea prevista per domani. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di ingegneria dell'Informazione, diretto da Gaudenzio Meneghesso, l'iter per la laurea si stava svolgendo regolarmente.