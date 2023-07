Tradizione delle Marche e ricerca gourmet I consigli per un'estate da mangiare (e bere)

Ricette antiche che evocano sapori del passato

Dal 1898 recita con orgoglio l’insegna. La proposta è ricca e contempla i principali piatti della tradizione come i vincisgrassi, le tagliatelle, i cappelletti e gli gnocchi, ricette antiche che evocano i sapori di un tempo passato. In questa vecchia stazione di posta – di quelle, per intenderci, dove una volta ci si fermava per far riposare o cambiare i cavalli approfittando del tempo necessario per mettere qualcosa tra i denti – buona parte di ciò che trovate in tavola arriva da produttori locali mentre la pasta fresca è tutta fatta in casa. Altre specialità del ristorante e albergo sono gli antipasti a base di crescia marchigiana, erbe di campo, affettati misti e formaggi. Da non perdere i dolci preparati ogni giorno con cura e buoni ingredienti. Da 25 a 35 euro circa.

Hostaria della Posta, via Carrozze Vaccili, Castelplanio – 0731813528