Filippo Turetta, l'avvocato Caruso: «Non chiederemo la scarcerazione». Il colloquio di tre ore in carcere

La difesa di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, non presenterà istanza al Riesame per chiedere la scarcerazione o una misura meno afflittiva per il giovane. Lo ha precisato il legale Giovanni Caruso. «Non anticipo alcunché rispetto all'interrogatorio di domani per rispetto all'autorità giudiziaria. Non presenterò richiesta al Riesame, né richiesta di affievolimento della misura» della custodia cautelare in carcere, sottolinea l'avvocato di Turetta. Caruso ha parlato dopo un colloquio di tre ore in carcere a Verona e alla vigilia dell'interrogatorio di garanzia.