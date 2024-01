Sanremo 2024, Russell Crowe ospite giovedì 8 febbraio. Il messaggio dell'attore: «Italia, al mio segnale scatenate l'inferno». E Fiorello scherza: «Viene a spese sue»

Russell Crowe sarà ospite a Sanremo 2024 nella serata di giovedì 8 febbraio. Amadeus annuncia un nuovo super ospite in collegamento a Viva Rai2!. «Verrà a suonare - ha detto il direttore artistico, dopo aver mostrato all'amico Fiorello un video dell'ex Gladiatore - sapete che è molto amato nel mondo per il blues. Sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 viene a Sanremo e l'8 è in onda su Rai1». «E tutto a sue spese. Ti pare che Roberto Sergio spende per Crowe?», ha ironizzato Fiorello.