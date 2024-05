Le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali agli stabilimenti sono illegittime perché contrastanti con la direttive Bolkestein.

Lo ha riaffermato per l’ennesima volta, con tre sentenze depositate lunedì, il Consiglio di Stato che ha ribadito i consolidati principi sull’illegittimità delle proroghe «in quanto contrastanti con i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento». Di fronte alla giustizia amministrativa non ha retto neanche la teoria della «non scarsità della risorsa» elaborata dal governo nazionale in seguito alla mappatura del litorale italiano. Ormai c’è poco margine di manovra e rinviare il problema non è più possibile: si deve andare a gara. E i tempi sono stretti. Troppo. Di proroga in proroga, si è solo spostato in avanti l’inevitabile, ma ora la direttiva Bolkestein viene a bussare alle porte degli chalet. Pure quelli marchigiani. Toccherà ai Comuni predisporre le gare ad evidenza pubblica e dovranno fare in fretta perché «le concessioni sono ormai scadute il 31 dicembre 2023», ha ricordato il Consiglio di Stato e anche sulla proroga concessa in extremis dal Governo Meloni scorreranno i titoli di coda il 31 dicembre 2024. Ma senza linee guida standard stabilite nei decreti attuativi che avrebbe dovuto fare Palazzo Chigi, i sindaci della costa brancolano nel buio e per il momento attendono gli sviluppi nazionali. Su una cosa, però, sono tutti d’accordo. Le spiagge libere non si toccano, neanche per salvare le concessioni in essere.