Ilary Blasi scrive un libro sulla sua storia con Totti: «Esce "Che stupida". Vi racconto la mia verità con un finale inatteso»

Non solo il docufilm "Unica" che ha sbancato su Netflix, Ilary Blasi raddoppia e si improvvisa anche scrittrice. La sua storia con Francesco Totti, i tradimenti, la difficile separazione, le accuse reciproche, diventano la trama perfetta per un libro. Lo annuncia lei stessa sul suo profilo Instagram. Il libro dal titolo "Che Stupida" da oggi sarà ordinabile in tutte le librerie. Insomma pur lontana (momentaneamente) dalla tv, dove comunque sembra tornerà al comando dell'isola dei Famosi, Ilary in questi mesi si è data comunque da fare.