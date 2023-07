Dazn, i nuovi abbonamenti per la serie A: quanto costano e come funzionano, tutto quello che c'è da fare

Continuano gli investimenti di Dazn per aumentare ancora di più la qualità della trasmissione sul territorio italiano e per offrire ai suoi abbonati un prodotto sempre migliore. La piattaforma streaming, che ha iniziato a trasmettere la serie A nel 2021 ed è in trattativa privata con la Lega per acquistare i diritti anche del quinquennio 2024-29, ha recente lanciato il Network Operation Center italiano e non smette di potenziare l’infrastruttura Dazn Edge. L’obiettivo è duplice: aumentare il traffico che passerà sulle cache di proprietà di Dazn e intervenire in termini di capillarità sul territorio, come in Sardegna col Cagliari che è tornato in A. Ma non sono queste le uniche novità. Anzi, quella per il 2023-24 è relativa alle nuove modalità di sottoscrizione e visione del servizio.