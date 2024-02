Costantino Vitagliano in lacrime a Verissimo: «La malattia? Mi si è spento il mondo, ma devo esserci per mia figlia»

Costantino Vitagliano è stato nuovamente ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare di come sta affrontando la malattia rara autoimmune che lo ha colpito da molto tempo, ma che solamente nell'ultimo mese ha scoperto di avere. L'ex tronista era stato ospite di Verissimo già a fine gennaio per raccontare il dolore allo sterno che gli ha cambiato la vita dal giorno alla notte: «Ho una macchia sull'aorta ombellicale. Sono andato in ansia totalmente perché mi hanno mandato nel reparto tumorale. 29 giorni di esami senza avere risposta».