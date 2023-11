Concorso per forestali in Sicilia, candidato arriva primo e risponde correttamente a tutte la domande: ma una era impossibile

Fa discutere il concorso per forestali in Sicilia. Un candidato avrebbe risposto correttamente a sessanta domande su sessanta. Ma una era impossibile, perché tutte le opzioni di risposta erano sbagliate come indicato dal Fatto quotidiano. La prova si è svolta dal 24 al 27 ottobre tra Catania e Siracusa ed è stata curata da Formez Pa, il centro servizi della presidenza del Consiglio che si occupa di modernizzare la pubblica amministrazione.