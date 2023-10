Cimici dei letti anche in Italia? «Situazione nella norma, almeno per ora». Come evitare il rischio di diffusione

Basta guardarle per avvertire un diffuso senso di prurito su tutto il corpo. In queste ultime settimane si sta parlando molto dei rischi connessi alla diffusione delle cimici da letto, che sono difficili da estirpare e si diffondono con grande rapidità. Se in Francia è già allerta nazionale, la situazione in Italia è ancora nella norma, ma è necessario seguire una serie di consigli da parte degli esperti per evitare di diventarne vittime.