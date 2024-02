Sergio Leone, trovato il 42enne scomparso in Germania. «Infarto, trombosi e un'operazione: ecco perché era sparito». La mamma in lacrime

Mistero finito bene per Sergio Leone, 42 anni, originario di Castelvetrano (Trapani) scomparso lo scorso 5 novembre a Darmstadt (Germania) che è stato ritrovato stamattina a Francoforte. Lo ha confermato la mamma Annamaria Di Bella che già ha avuto modo di parlare al telefono con il figlio. Del suo caso avevano parlato diversi siti locali e anche la trasmissione Chi l'ha visto, che aveva intervistato proprio la mamma.

Ritrovato in Germania

A riconoscerlo mentre camminava in strada è stato un cittadino tedesco che lavora in un bar che si è messo in contatto tramite i canali social con la madre. «Questa persona mi ha chiamato avvertendomi che aveva trovato mio figlio e lo ha condotto presso l'attività dove lavora - racconta la signora Annamaria Di Bella - mi ha fatto parlare al telefono con mio figlio e io non ho trattenuto le lacrime».