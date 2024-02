Chi l'ha visto? Stasera due casi marchigiani: barista ucraina scomparsa a Civitanova e Carla Rovaldi di cui non si hanno più notizie da 9 anni

La nuova puntata di “Chi l'ha visto?”, in onda stasera, mercoledì 21 febbraio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3, racconterà anche il caso di una ragazza ucraina, che vive nelle Marche, scomparsa dallo scorso 4 febbraio. È stata la stessa famiglia della ragazza, che lavorava come barista in un locale di Civitanova, a contattare la redazione del popolare programma condotto da Federica Sciarelli.

Il caso di Carla Rovaldi

Il programma di Rai 3, inoltre, si occuperà anche del caso dell'anziana scomparsa nove anni fa da Fano. Era il 21 febbraio 2015. La figlia di Carla Rovaldi quel giorno si svegliò accorgendosi che la madre non era più in casa. Nessuna segnalazione dopo gli appelli, nemmeno le telecamere della zona sono state utili. Sparita nel nulla. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Bologna ispezionarono il porto canale senza mai rinvenire tracce del corpo della donna. La Capitaneria del Porto di Fano, nei giorni successivi alla scomparsa, proseguì le ricerche in mare senza ottenere mai risultati. Dove può essere andata di notte in pigiama e ciabatte?