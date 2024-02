Civitanova, Olga scomparsa dal 4 febbraio. La famiglia chiama Chi l'ha visto? Lavorava in un night

CIVITANOVA - Allarme a Civitanova per la scomparsa di una donna ucraina di 35 anni, Olga Part. A chiedere aiuto sono i familiari che vivono nel Paese dell’Est Europa.

Lavorava in un night

I genitori si sono rivolti anche alla redazione del programma televisivo “Chi l’ha visto?”. Stando al loro racconto la 35enne aveva trovato lavoro in un night club della zona di Civitanova come hostess e figurante di sala. La ragazza era solita chiamare la famiglia in Ucraina tutti i giorni, ma dal 4 febbraio i familiari non l’hanno più sentita.